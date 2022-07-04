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Сегодня, 09:20

Бах заявил, что МОК сохраняет свою позицию относительно отстранения россиян от соревнований

Анна Горшкова
Корреспондент
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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что организация по-прежнему сохраняет свою позицию относительно отстранения российских и белорусских спортсменов.

«Мы сохраняем ранее занятую нами позицию, которая очень ясна, включая наши рекомендации международным спортивным федерациям не приглашать спортсменов из России и Белоруссии на международные соревнования. Сейчас не время отменять эти рекомендации», — приводит слова Баха РИА «Новости Спорт» со ссылкой на ouest-france.fr.

Ранее Бах заявил, что время для пересмотра рекомендаций по отстранению россиян еще не пришло.

В конце февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях.

В начале июня олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене опубликовала открытое письмо к Баху.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220704/mok-1799983026.html
Томас Бах
МОК
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