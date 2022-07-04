Олимпийский комитет России призвал МОК в равной степени защищать права всех без исключения спортсменов

Олимпийский комитет России выступил с заявлением, которое касается международных санкций в отношении российского спорта.

«Олимпийский комитет России продолжает придерживаться твердой позиции, что спорт должен при любых обстоятельствах оставаться вне политики, а спортсменов недопустимо использовать как заложников в интересах достижения целей различных геополитических сил и отдельных игроков.

Уже более четырех месяцев ОКР, несмотря на беспрецедентное давление на спортивное сообщество России и неправомерные санкции по отношению к российским спортсменам, продолжает доказывать свою приверженность букве и духу Олимпийской хартии, отстаивать истинные Олимпийские ценности.

К сожалению, принудительная эскалация антироссийской истерии продолжается. Это происходит в отсутствие какой-либо реакции на повсеместное вмешательство западных государственных структур в дела НОКов, которым предписывают поддерживать рестрикции и отстранения по национальному принципу, запрещают участвовать в соревнованиях, где выступают россияне.

Риторику, которую мы слышим с высоких трибун, равно как и ограничения в отношении российского спорта указывают, что единство Олимпийского движения и недискриминационный подход ко всем его участникам в нынешней ситуации отрицаются под давлением деструктивной повестки.

Недавние заявления и шаги МОК продолжают свидетельствовать о беспрецедентном внешнем вмешательстве сил, далеких от истинных идеалов спорта и Олимпийских ценностей.

А ведь одной из основных задач Международного Олимпийского комитета остается «принятие мер, направленных на укрепление единства Олимпийского движения, защиту его независимости, поддержание и содействие его политическому нейтралитету и сохранение автономии спорта», а также «противодействие любым формам дискриминации, наносящей ущерб Олимпийскому движению».

ОКР неизменно призывает МОК и международные спортивные организации в равной степени защищать права и законные интересы всех без исключения спортсменов», — говорится в заявлении ОКР.