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Сегодня, 12:35

Вице-премьер РФ Чернышенко заявил, что диалог России с Бахом представляется непродуктивным

Ана Горшкова
Корреспондент
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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что на данный момент диалог с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом непродуктивен.

«Томас Бах наглядно продемонстрировал свою зависимость от западных спонсоров, он сегодня занимает антироссийскую позицию. Поэтому в нынешних условиях, на наш взгляд, диалог с ним представляется весьма непродуктивным», — приводит слова Чернышенко РИА Новости.

Ранее МОК допустил россиян и белорусов до Олимпийских игр-2024 в Париже в нейтральном статусе. Но спортсмены не будут допущены до всех командных соревнований и обязаны будут проходить проверку на соответствие критериям МОК.

24 декабря Бах заявил, что Украина не должна бойкотировать Игры в Париже.

Олимпийские игры пройдут в 2024 году с 26 июля по 11 августа. В них примут участие 206 национальных олимпийских комитетов и сборная беженцев. На Играх будут разыграны 329 комплектов наград в 32 видах спорта.

Латвия, Эстония и&nbsp;Литва могут бойкотировать Олимпийские игры в&nbsp;Париже. Прибалты снова грозят бойкотом Олимпиады. Как долго это будут терпеть в МОК?

Источник: РИА Новости
Дмитрий Чернышенко
Томас Бах
МОК
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