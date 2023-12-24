Бах заявил, что Украина не должна наказывать спортсменов бойкотом Олимпиады

Президент МОК Томас Бах считает, что Украина не должна наказывать спортсменов бойкотом Олимпиады в Париже. Он считает, что не выполнять требования страны — это не значит поддерживать боевые действия.

«Почему Украина должна наказывать своих же атлетов из-за военного конфликта и отнимать у них мечту об Олимпийских играх?» — цитирует Баха Die Zeit.

8 декабря МОК допустил россиян и белорусов до Олимпийских игр в Париже в нейтральном статусе. Но спортсмены не будут допущены до всех командных соревнований. Запрещено участие лиц, активно поддерживающих военные действия, связанные с армией или организациями национальной безопасности. На Олимпиаде также будет запрещена демонстрация официальной символики России и Белоруссии.

Олимпийские игры в Париже пройдут в 2024 году с 26 июля по 11 августа.