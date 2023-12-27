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Сегодня, 11:09

Вяльбе попросила членов МОК перечитать Олимпийскую хартию

Виктория Кравченко
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Елена Вальбе.

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе обратилась к членам МОК с просьбой перечитать Олимпийскую хартию.

«Я очень хочу, чтобы МОК сел и еще раз хорошо прочитал свой устав, хартию и подумал — они реально та организация, которую изначально с Пьером де Кубертеном люди организовывали?» — сказала Вяльбе ТАСС.

Она отметила, что МОК создавалась для спортсменов и добавила, что организация делает для них недостаточно.

Ранее она призналась, что не винит зарубежных спортсменов, не поддерживающих россиян.

МОК 8 декабря объявил о решении допустить российских и белорусских атлетов на Игры в Париже в нейтральном статусе. К участию в соревнованиях будут допущены спортсмены, которые прошли квалификацию в своих видах спорта. При этом рекомендации не распространяются на командные виды спорта.

Согласно релизу на официальном сайте МОК, на данный момент лицензии на Игры получили шестеро российских и пятеро белорусских спортсменов.

Источник: https://tass.ru/sport/19635639
Олимпиада
Елена Вяльбе
МОК
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