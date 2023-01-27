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Олимпиада

27 января, 11:58

В Норвегии раскритиковали отстранение всех российских спортсменов

Сергей Разин
корреспондент
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Олимпийские кольца.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Глава норвежского комитета спортсменов Астрид Якобсен поделилась мнением об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

«Дискуссии были сосредоточены на том, может ли спорт сохранить свою функцию и есть ли какая-либо возможность для спортсменов с российскими и белорусскими паспортами снова участвовать в международных спортивных состязаниях. Это обсуждалось с точки зрения ценностей. Есть много вопросов о том, как это будет сделано на практике и какими могут быть последствия. Но сначала мы должны выяснить, должны ли мы отстаивать ценности, чтобы спорт был нейтральной ареной, и, возможно, работать исходя из этого.

Это проблематично, если мы исключаем кого-то только на основании его паспорта. Это позор, даже ООН так говорит. Это нарушение прав человека. Должны быть другие причины для исключения отдельных спортсменов», — заявила Якобсен VG.

25 января в Международном олимпийском комитете (МОК) сообщили, что рассмотрят возможность допуска российских спортсменов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО), к соревнованиям в нейтральном статусе. Также атлеты должны соответствовать антидопинговым правилам Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях.

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