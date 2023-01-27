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27 января, 12:16

Пирог: «Нашим спортсменам будет полезно выступить на Азиатских играх»

Пирог считает, что нашим спортсменам будет полезно выступить на Азиатских играх
Мария Куцубеева
Корреспондент
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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Пирог в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что Олимпийский совет Азии (OCA) предложил России и Белоруссии принять участие в Азиатских играх.

«Инициатива Международной федерации дзюдо по возвращению россиян и белорусов — это, безусловно, позитивный сигнал. И надо сказать, что эта тенденция усиливается. Например, Олимпийский совет Азии предложил России и Белоруссии принять участие в Азиатских играх.
Это реальный шанс для наших атлетов, чтобы проверить свои силы на международном уровне. В некоторых видах спорта азиатские спортсмены — очевидные лидеры. В том же дзюдо, например. Япония, Южная Корея, Монголия, Узбекистан — спортсмены из этих стран на вершине мирового рейтинга. Во многих видах спорта доминирует Китай. Нашим спортсменам будет полезно выступить на Азиатских играх, тем более Европейские олимпийские комитеты ответили отказом», — сказал Пирог «СЭ».

Азиатские игры пройдут в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября.

Дмитрий Пирог
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