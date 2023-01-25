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Сегодня, 20:28

МОК рассмотрит возможность допуска российских спортсменов, не выступавших с поддержкой СВО

Мария Гусева
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Фото Дмитрий Коротаев, Известия

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рассмотрит возможность допуска до международных турниров в нейтральном статусе российских спортсменов, не поддерживающих специальную военную операцию (СВО) на Украине, сообщается на официальном сайте организации.

МОК выступил за дополнительное изучение вопроса участия российских и белорусских спортсменов в соревнованиях в строгих условиях. Они должны будут выступать в статусе «нейтральных спортсменов». Принимать участие в международных турнирах смогут только те атлеты, которые придерживаются олимпийской хартии, не поддерживают СВО на Украине, а также соответствуют антидопинговым правилам Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Всем спортсменам необходимо будет пройти индивидуальные проверки на допинг.

Подавляющее большинство членов исполкома МОК считает, что необходимо придерживаться объединяющей миссии олимпийского движения, уважать права всех спортсменов без любых дискриминационных мер. Правительства не должны решать, какие атлеты могут принимать участие в соревнованиях, а какие нет. Также ни один спортсмен не должен быть отстранен от соревнований только из-за своего паспорта. Большинство участников исполкома МОК выступили за продолжение изучения предложений путем двусторонних консультаций.

Кроме того, исполнительный комитет МОК призвал к усилению действующих санкций в отношении России и Белоруссии и поддержке украинских спортсменов и Национального олимпийского комитета (НОК) Украины.

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях. (РИА Новости)

Источник: https://rsport.ria.ru/20230125/mok-1847437952.html
МОК
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