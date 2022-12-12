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Олимпиада

12 декабря, 15:22

В Федерации спортивной гимнастики отреагировали на заявление Олимпийского комитета США: «Нравится, что есть такие настроения»

В Федерации спортивной гимнастики отреагировали на заявление Олимпийского комитета США
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Глава Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов в комментарии для «СЭ» отреагировал на призыв главы Олимпийского комитета США Сюзанны Лайонс об участии российских спортсменов на Олимпиаде-2024 в Париже без флага.

«Все на самом деле понимают, американские спортсмены в том числе, что Олимпиада не будет полноценной, если Россия не будет участвовать. Есть виды спорта, где Россия — одна из сильнейших стран. Если не будет сильнейших, то турнир будет неинтересен. Нравится, что есть такие настроения и понимание, что спорт должен быть вне политики. Думаю, что надо дождать того, как это решение будет оформленом МОК, на каких условиях нас будут допускать. Тогда это можно будет оценивать. Предложение одного национального олимпийского комитета еще не решение МОК», — сказал Титов «СЭ».

В конце февраля МОК в качестве защитных мер рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Егор Титов
Олимпиада
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