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Олимпиада

12 декабря, 15:09

Роднина — о призыве Олимпийского комитета США: «Без нас им скучно! Поняли, что теряют деньги»

Роднина прокомментировала призыв Олимпийского комитета США
Артем Бухаев
Корреспондент
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Ирина Роднина в разговоре с «СЭ» отреагировала на слова главы Олимпийского комитета США Сюзанны Лайонс о призыве вернуть российских спортсменов на Олимпиаду-2024 в Париже без флага.

«Без нас им скучно. Гадости писать не про кого. Но если говорить объективно, есть конкретные позиции, по которым могут отстранять спортсменов. Это же касается и Олимпийского комитета. МОК дал всем рекомендации, которые необоснованны. Сейчас многие международные федерации поняли, что теряют деньги без российских спортсменов. Телекомпании, спонсоры и так далее. Например, фигурное катание без наших девочек — это еда без пиццы. То же самое в парном катании. Я думаю, что пока это больше слова. До начала Олимпиады 2024 года есть время для разбега», — сказала Роднина «СЭ».

Сегодня, 12 декабря, Олимпийский комитет США выступил за участие россиян в Олимпиаде в Париже без флага.

В конце февраля МОК в качестве защитных мер рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Олимпиада
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