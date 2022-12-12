Ирина Роднина в разговоре с «СЭ» отреагировала на слова главы Олимпийского комитета США Сюзанны Лайонс о призыве вернуть российских спортсменов на Олимпиаду-2024 в Париже без флага.

«Без нас им скучно. Гадости писать не про кого. Но если говорить объективно, есть конкретные позиции, по которым могут отстранять спортсменов. Это же касается и Олимпийского комитета. МОК дал всем рекомендации, которые необоснованны. Сейчас многие международные федерации поняли, что теряют деньги без российских спортсменов. Телекомпании, спонсоры и так далее. Например, фигурное катание без наших девочек — это еда без пиццы. То же самое в парном катании. Я думаю, что пока это больше слова. До начала Олимпиады 2024 года есть время для разбега», — сказала Роднина «СЭ».

Сегодня, 12 декабря, Олимпийский комитет США выступил за участие россиян в Олимпиаде в Париже без флага.