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Олимпиада

12 декабря, 21:07

В ФСБР отреагировали на заявление Олимпийского комитета США: «Их позиция понятна и прагматична»

В ФСБР отреагировали на заявление Олимпийского комитета США
Константин Белов
Корреспондент
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Президент Федерации борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили прокомментировал «СЭ» информацию о том, что Олимпийский комитет США выступил за участие россиян в Олимпийских играх-2024 в Париже.

«Решение по не допуску российских и белорусских спортсменов к соревнованиям было абсурдным. И по большому счету это влияет на интересы мирового спорта. Олимпийский комитет США свое решение аргументирует снижением интереса олимпийского состязания без участия сильнейших спортсменов. Отстранение наших спортсменов, очевидно, произошло из-за политических давлений и интриг. Решение будет принимать все равно Международный олимпийский комитет, но позиция Олимпийского комитета США понятна и прагматична», — сказал Мамиашвили «СЭ».

В конце февраля МОК рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в зарубежных соревнованиях в связи с ситуацией на Украине.

Сборная России на&nbsp;церемонии открытия Игр в&nbsp;Пекине. США — за участие России в Олимпиаде-2024. Вопрос решен?

Олимпиада
Михаил Мамиашвили
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