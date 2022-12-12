Олимпиада
Новости Пекин-2022 Токио-2020 Пхенчхан-2018 Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Р§Рњ 2022
Главная
Олимпиада
Париж-2024

12 декабря, 14:56

Олимпийский комитет США выступил за участие россиян в Олимпиаде в Париже без флага

Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Сборная России на церемонии открытия Игр в Пекине.
Фото Getty Images

Олимпийский комитет США (USOPC) выступил за участие россиян в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

По словам главы USOPC Сюзанны Лайонс, возвращение россиян действительно важно для олимпийского движения, но США категорически против того, чтобы они выступали под национальным флагом из-за действующих санкций.

«Это, может быть, неприятно осознавать, но недопуск россиян отбрасывает нас назад. При этом мы по-прежнему поддерживаем украинский народ и украинских спортсменов. США поддерживают поиск возможностей вернуться к соревнованиям для спортсменов, которые тренировались для этого всю свою жизнь», — приводит РИА «Новости» слова Лайонс со ссылкой на The Wall Street Journal.

Российские спортсмены на&nbsp;Олимпиаде-2022 в&nbsp;Пекине. Скоро Россия может вернуться в мировой спорт. Санкциям пришел конец?

В феврале МОК рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в зарубежных соревнованиях в связи с ситуацией на Украине. В пятницу, 9 декабря, участники олимпийского саммита поддержали сохранение санкций против России.

Источник: rsport.ria.ru
Олимпиада
242
Читайте также
Ягр еще играет! В 50 лет набирает очки и приносит пользу
Разборки вокруг трансляций лыжного Кубка России продолжаются. Что происходит?
СМИ узнали о запрете КНР экспорта процессоров Loongson в РФ и другие страны
Врач рассказала, как избежать обвисания кожи при похудении
На границе с Россией задержали более 400 украинских националистов
Что такое социальное предпринимательство
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Сорокин заявил, что Россия готова проводить крупные турниры после снятия санкций
В Совете Федерации призвали не рушить мосты с Европой при переходе в Олимпийский союз Азии
Агапитов назвал заявление НОК США очередным извращением олимпийских принципов
Министр спорта РФ прокомментировал предложение НОК США допустить россиян к Олимпиаде в Париже
Софья Великая: «Мы до последнего верим, что будем участвовать в Олимпийских играх»
Карякин призвал не испытывать иллюзий по поводу допуска российских спортсменов на Олимпиаду-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В МОК заявили, что президент Франции хочет видеть все страны на Олимпиаде-2024

В МИД РФ отреагировали на призыв Олимпийского комитета США: «Мы отстаиваем истинные олимпийские принципы»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости