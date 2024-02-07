Чернышенко заявил, что большой спорт невозможен без России

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко прокомментировал важность России для международного спорта.

Чернышенко высказался в рамках награждения победителей и призеров Спартакиады учащихся.

«Очень символично, что мы награждаем ребят, которые пока делают свои первые шаги, но затем станут чемпионами и мира, и Олимпиады. Потому что большой спорт невозможен без России, и, если кто-то пытается проводить соревнования без нас, без сильнейших спортсменов в мире, эти состязания просто становятся неполноценными», — цитирует Чернышенко РИА «Новости».

8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. При этом спортсмены не будут допущены ни к каким командным соревнованиям.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.