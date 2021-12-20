Станислав Поздняков: «Спортсмены являются сутью и центром всего олимпийского движения»

Президент ОКР Станислав Поздняков подчеркнул возросшую роль атлетов в мировом олимпийском движении.

«Во многих вопросах, требовавших решения в предыдущий, непростой период, вы сыграли ключевую роль. Сейчас много говорится о том, что спортсмены являются сутью и центром всего олимпийского движения, уверен, что в настоящий момент в этом аспекте от слов мы перешли в практическую плоскость. Спортсмены являются главным экспертным сообществом, от вашего восприятия и понимания, каким образом должен развиваться спорт, зависит судьба будущих поколений — тех, кто придет за нами. В предыдущем цикле мы часто встречались, говорили, строили планы, даже спорили, от этого эффективность нашей работы, на мой взгляд, очень возросла, а ее главным результатом стала возможность полноценного участия наших спортсменов в Олимпийских играх в Токио», — сказал Поздняков.