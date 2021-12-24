Один из руководителей советского спортивного телевидения Аркадий Ратнер, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал об особенностях трансляций во время Олимпиады-1980.

— 1980-й, московская Олимпиада. Я отвечал за трансляции на первом и четвертом каналах. На четвертый сбрасывали все предварительные соревнования, которые мало кого интересовали. А Брежнев, провозгласив Игры открытыми, укатил в Крым. Отдыхать. На прощание попросил Лапина — раз хоккея нет, показывай, пожалуйста, побольше бокса.

— Хе-хе.

— 1/16 финала по боксу на первой кнопке, естественно, не покажешь. Решили — отправляем на четвертую. А там уже программа сверстана и опубликована! Иваницкий мне звонит: «Надо переделывать!» ПТС на боксе стояли — могли показывать сколько угодно. Собирались записывать все — для дневников и программы «Время». Жанна Фомина от происходящего совершенно очумела. Я был ее первым врагом — а тут стал ближайшим другом!

— Перетряхнули всю программу?

— Да, засунули в нее весь бокс. Но возникла другая напасть — Крым, где блаженствовал Леонид Ильич, не принимал четвертый канал!

— Засада на каждом шагу.

— Всесильный Юшкявичюс вместе с министром связи эту проблему за два дня решили. Сверстали программу. Каждый день — три часа бокса. Фомина мне звонит: «Готовы?» — «Да!» — «Отпечатали?» — «Все сделали. Вам отдать?» — «Нет. Оставайтесь у меня в кабинете, я ухожу. К вам придут».

— Кто?

— Я не понял — кто должен прийти. Сижу, жду. В 6 вечера открывается дверь — майор из правительственной курьерской службы. Кладет программу в папочку, отдает честь — и исчезает. (Юрий Голышак, Александр Кружков)

Полностью интервью Ратнера — здесь.