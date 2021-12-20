Софья Великая переизбрана на пост председателя комиссии спортсменов ОКР

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая переизбрана на пост председателя комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР), сообщает пресс-служба организации.

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков высоко оценил деятельность Софьи Великой на посту председателя комиссии спортсменов ОКР и предложил переизбрать ее на эту должность на новый срок. Члены КС поддержали данное предложение единогласно.

«Благодарю всех за доверие и за отличную работу в предыдущем цикле. Приветствую вновь избранных в комиссию спортсменов Анастасию Фесикову и Стефанию Елфутину. У нас много интересных идей, которые можно реализовать при поддержке различных подразделений ОКР. Также хочу выразить благодарность почетному председателю нашей комиссии Ольге Брусникиной, которая за 12 лет проделала колоссальную работу, благодаря ей мы получили правильный вектор дальнейшего развития — это аспекты образования, создание комиссий спортсменов общероссийских спортивных федераций. Отдельная признательность президенту ОКР Станиславу Позднякову за личное внимание к нашей комиссии, за то, что мы имеем возможность учиться, развиваться и расширять свой кругозор, для нас это очень ценно», — сказала Великая.

Великая была знаменосцем сборной России на церемонии открытия Олимпиады в Токио.