Скончался серебряный призер Олимпиады 1984 года по санному спорту Сергей Данилин

Ушел из жизни советский и российский саночник, участник пяти Олимпийских игр Сергей Данилин, сообщает сайт Федерации санного спорта России. Причина смерти не указана.

Данилин завоевал серебро Олимпиады 1984 года в Сараево, выступая в одноместных санях.

«Коллектив Федерации санного спорта России выражает искренние соболезнования родным и близким Сергея Данилина, — говорится в сообщении. — Он был замечательным человеком, талантливым спортсменом, прославившим свою Родину на арене мирового спорта.

На его счету также победа на чемпионате мира в 1981 году, чемпионате Европы в 1986 году, а также множество побед и призовые места на турнирах различного уровня.