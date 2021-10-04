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Скончался серебряный призер Олимпиады 1984 года по санному спорту Сергей Данилин

17:07
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Ушел из жизни советский и российский саночник, участник пяти Олимпийских игр Сергей Данилин, сообщает сайт Федерации санного спорта России. Причина смерти не указана.

Данилин завоевал серебро Олимпиады 1984 года в Сараево, выступая в одноместных санях.

«Коллектив Федерации санного спорта России выражает искренние соболезнования родным и близким Сергея Данилина, — говорится в сообщении. — Он был замечательным человеком, талантливым спортсменом, прославившим свою Родину на арене мирового спорта.

На его счету также победа на чемпионате мира в 1981 году, чемпионате Европы в 1986 году, а также множество побед и призовые места на турнирах различного уровня.

Дополнительная информация:

http://rusluge.ru/news/ushel-iz-zhizni-vice-chempion-oi-1984-sergej-danilin

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Евгений Петров все материалы автора

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