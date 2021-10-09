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Глава Башкортостана заявил, что Уфа готова подготовить инфраструктуру для проведения зимней Олимпиады

12:55
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Глава Башкортостана Радий Хабиров рассказал о возможном проведении в Уфе зимних Олимпийских игр.

«Мы на летние Игры никогда не претендовали, речь шла только о зимних. Все-таки наши географические условия и географический рельеф позволяют нам думать, что мы в состоянии подготовить инфраструктуру для Олимпийских игр. У нас только по одному зимнему виду спорта есть сомнения, они все решаемые. Но это все далекая перспектива, больше концептуальное обсуждение, на последующие годы, на десятилетия вперед об этом мы думаем», — приводит слова Хабирова ТАСС.

Россия один раз принимала зимнюю Олимпиаду — в 2014 году Игры прошли в Сочи.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12619687

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Сергей Разин все материалы автора
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