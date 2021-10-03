Сестры Аверины ответили на вопрос о возможном выступлении на Олимпиаде в Париже

Российские гимнастки Дина и Арина Аверины прокомментировали возможность своего участия на Олимпийских играх в Париже в 2024 году.

— Ирина Александровна сказала, что вы пойдете на следующую Олимпиаду. Есть такой настрой?

Арина Аверина: «Раз Ирина Александровна сказала, то дай бог. Загадывать не будем».

Дина Аверина: «Смотря на здоровье. Там будет новая программа, новые правила, после чемпионата мира отдохнем чуть-чуть и, если здоровье позволит, вернемся опять в зал и будем думать над новой программой».

На Олимпиаде в Токио, прошедшей летом 2021 года, в индивидульных соревнованиях олимпийской чемпионкой со скандалом стала израильтянка Линой Ашрам. Несмотря на серьезную ошибку, судьи поставили ее на первое место.

Россиянка Дина Аверина стала второй в многоборье, а ее сестра Арина Аверина заняла четвертое место. Судейство вызвало волну критики, а российские гимнастки впервые за 25 лет остались без золотых медалей Олимпиады.