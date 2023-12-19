Сальников назвал унизительными критерии допуска россиян до Олимпиады

Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников заявил, что критерии допуска российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх 2024 года в Париже являются унизительными.

«Это закономерно, потому что условия, которые предлагаются людям, стоявшим на самой высокой ступени на Олимпийских играх, являются неприемлемыми по своему содержанию. Я их расцениваю как унижение. Если нас хотят видеть, то мы должны ехать без всяких ограничений и дискриминации. Если нейтральный статус в мире считается некой необходимостью, то тогда мы предложим всем выступать в нейтральном статусе. В нынешних условиях не считаю отказ от Олимпиады шагом назад, мы должны ощущать чувство собственного достоинства, поэтому его высказывания меня не удивили», — приводит слова Сальникова ТАСС.

8 декабря МОК объявил о решении допустить россиян и белорусов на Игры в Париже в нейтральном статусе. Им нужно будет подписать обновленные условия допуска к участию в соревнованиях. Российские и белорусские команды по решению МОК не выступят на Олимпиаде. Также не пройдут допуск спортсмены и члены персонала, которые поддерживали СВО и связаны с соответствующими ведомствами. На Олимпиаде будет запрещена демонстрация официальной символики России и Белоруссии.

Олимпиада в Париже пройдет в 2024 году с 26 июля по 11 августа.