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Путин поручил создать на Дальнем Востоке и в Свердловской области спортивные центры

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Центры подготовки по различным видам спорта должны появиться на Дальнем Востоке и в Свердловской области. Такое поручение дал президент России Владимир Путин, информирует ТАСС.

Правительство РФ вместе с властями Приморского края и государственными корпорациями и компаниями должны «обеспечить создание на о. Русский и в г. Владивостоке центров единоборств, спортивной и художественной гимнастики, хоккея, плавания, бокса, академии тенниса и легкоатлетического манежа в составе федерального спортивно-тренировочного центра для подготовки спортивных сборных команд РФ». Как говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля, деньги на эти цели необходимо предусмотреть на федеральном и региональном уровнях начиная с 2025 года, также надлежит привлечь внебюджетные источники.

Кабинету министру вместе с властями Свердловской области и при участии госкорпораций и госкомпаний следует «обеспечить создание в Свердловской области спортивно-тренировочных центров для подготовки спортивных сборных команд РФ по биатлону, велосипедному спорту (в группе дисциплин «трек») и конькобежному спорту». Финансирование на эти цели также нужно предусмотреть начиная с 2025 года при привлечении внебюджетных источников.

Источник: ТАСС
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