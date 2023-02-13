Депутат Госдумы РФ, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина в комментарии для «СЭ» отреагировала на призыв главы МОК Томаса Баха поддержать объединяющую миссию спорта.

«Он столько всего наговорил с пятнадцатого года. Реагировать серьезно на его слова и комментировать — дурное дело», — сказала Роднина корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

Ранее представитель МОК заявил, что спортсмены из России и Белоруссии смогут принять участие в предстоящих Олимпийских играх-2024 в Париже только в нейтральном статусе.