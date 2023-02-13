Олимпиада
Новости Пекин-2022 Токио-2020 Пхенчхан-2018 Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Главная
Олимпиада

Сегодня, 14:15

Роднина — о Бахе: «Реагировать серьезно на его слова — дурное дело»

Роднина отреагировала на призыв главы МОК Баха поддержать объединяющую миссию спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Депутат Госдумы РФ, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина в комментарии для «СЭ» отреагировала на призыв главы МОК Томаса Баха поддержать объединяющую миссию спорта.

«Он столько всего наговорил с пятнадцатого года. Реагировать серьезно на его слова и комментировать — дурное дело», — сказала Роднина корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

Ранее представитель МОК заявил, что спортсмены из России и Белоруссии смогут принять участие в предстоящих Олимпийских играх-2024 в Париже только в нейтральном статусе.

Олимпиада
Томас Бах
2
0
Читайте также
Махачев не получил серьезных травм в бою против Волкановски
Представлявший Россию на двух Олимпийских играх конник Туганов будет выступать за Палестину
Кулеба пообещал «великие события» в Нью-Йорке 23 и 24 февраля
Кадыров сообщил о попытке покушения на командира «Ахмата» Алаудинова
Российская РСЗО «Торнадо-Г» получила новые сверхдальние ракеты
В СВР заявили о вербовке США джихадистов для терактов в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Глава МОК Бах обратился к Украине по поводу возможного допуска россиян на Олимпиаду-2024
Новости
RSS RSS
Все новости