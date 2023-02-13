Член Мок Дрю: «Нет никакой причины лишать российских и белорусских атлетов права участвовать в международных соревнованиях»

Член Международного олимпийского комитета (МОК) Ги Дрю высказался о возможном участии российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях.

«Нет никакой причины лишать российских и белорусских атлетов права участвовать в международных спортивных мероприятиях, в особенности когда речь идет об Олимпийских играх», — заявил Дрю в эфире радиостанции Franceinfo.

Также член МОК добавил, что спортсмены не должны страдать из-за политических решений руководства своих стран.

«Участие атлетов в соревнованиях никоим образом не должно быть следствием того, что происходит на политической арене», — добавил Дрю.

25 января 2023 года исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских атлетов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО) на Украине, к соревнованиям в нейтральном статусе.

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных турнирах.

Олимпиада-2024 пройдет во Франции с 26 июля по 11 августа 2024 года. Предыдущие летние Олимпийские игры состоялись в Токио (Япония) в 2021 году.