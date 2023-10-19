Путин назвал этнической дискриминацией отношение МОК к российским спортсменам

Президент Российской Федерации на форуме «Россия — спортивная держава» в Перми назвал отношение Международного олимпийского комитета (МОК) к российским спортсменам этнической дискриминацией.

«Сами Игры могут использоваться как инструмент политического давления в отношении людей, которые и к политике-то никакого отношения не имеют, в качестве грубой и по факту российской этнической дискриминации», — приводит слова Путина ТАСС.

Президент РФ возмущен, что в МОК приглашение на Олимпиаду считают не безусловным правом лучших спортсменов, а привилегией.

«Благодаря некоторым руководителям современного Международного олимпийского комитета мы узнали, что приглашение на Игры — это не безусловное право лучших спортсменов, а некая привилегия и заслужить ее можно не спортивными результатами, а какими-то политическими жестами, которые к спорту вообще не имеют никакого отношения, и что сами Игры могут использоваться как инструмент политического давления в отношении людей, которые и к политике-то никакого отношения не имеют», — сказал Путин.

12 октября МОК временно отстранил ОКР из-за того, что организация влючила представительства ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в свой состав.