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Олимпиада

Сегодня, 14:03

В МОК заявили, что решение вопроса о допуске россиян завершится к началу 2024 года

Ана Горшкова
Корреспондент
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Спортивный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кит Макконнелл рассказал, когда будет принято решение о возвращении россиян на международную арену.

«Большинство международных федераций уже приняли решение о возвращении российских спортсменов в нейтральном статусе. Остальные планируют рассмотреть этот вопрос либо в конце этого, либо в начале следующего года», — приводит слова Макконнелла ТАСС.

Также Макконнелл отметил, что процесс возвращения на соревнования спортсменов в нейтральном статусе проходит гладко. Пока не было ни одного случая, чтобы национальные федерации отказывались от участия или бойкотировали старты.

Он заявил, что МОК получил позитивный отклик от спортсменов, которые «приветствуют участие всех спортсменов из всех стран».

Олимпийский комитет России лишен признания МОК. МОК отстранил ОКР за присоединение новых территорий. Но оставил россиянам шансы на Париж-2024

12 октября официальный представитель МОК Марк Адамс заявил, что комитет не ставит временных рамок принятия решения по допуску российских спортсменов на Игры в Париже. Также МОК временно отстранил Олимпийский комитет России.

Источник: ТАСС
Олимпиада
МОК
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