Путин предложил подумать о равных Олимпийским играм выплатах для спортсменов

Президент РФ Владимир Путин предложил вице-премьеру страны Дмитрию Чернышенко вместе с кабмином подумать о выплатах, сопоставимых с выплатами за Олимпийские игры, для спортсменов, участвующих в соревнованиях высших достижений.

«В том числе это касается и материального поощрения, премий, грантов и так далее, сопоставимых с тем, что мы выдавали своим мастерам при достижении ими результатов на Олимпийских играх, на чемпионатах мира и так далее», — приводит слова Путина РИА Новости.

Президент также отметил, что для людей, которые всю жизнь посвящают спорту, кроме престижа важна еще и их материальная поддержка.

15 августа сообщалось, что Украина и коалиция из 35 стран намерены бойкотировать Олимпийские игры 2024 года в Париже, если в них будут участвовать спортсмены из России и Белоруссии. Однако за день до этого президент НОК Украины Вадим Гутцайт заявлял, что спортсмены Украины готовы принять участие в Играх-2024 года при допуске российских и белорусских атлетов.

В марте 2023 года МОК рекомендовал допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. Однако решение не распространяется на командные виды спорта.