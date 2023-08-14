Олимпиада
Париж-2024
Новости Статьи Пекин-2022 Токио-2020 Пхенчхан-2018
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Игры
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Сегодня, 10:47

На Украине заявили о готовности участвовать в Олимпиаде при допуске спортсменов из России

НОК Украины заявил, что страна выступит на Олимпиаде-2024 при допуске россиян
Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
На Украине заявили о готовности участвовать в Олимпиаде при допуске спортсменов из России.
Фото Getty Images

Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт заявил, что спортсмены из Украины готовы принять участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже при допуске на них российских и белорусских атлетов.

«Мы просто обязаны выступить на Олимпиаде», — цитирует Гутцайта ТАСС.

Он отметил, что украинская сторона согласится на участие в Играх при условии допуска российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе.

В марте 2023 года МОК рекомендовал допускать до соревнований в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. Однако решение не распространяется на командные виды спорта.

67 россиян сменили спортивное гражданство с 2022 года.

Олимпиада в Париже пройдет следующим летом с 26 июля по 11 августа.
Олимпиада
2
Читайте также
Марк Цукерберг не верит в бой с Илоном Маском: «Он несерьезен, пора двигаться дальше»
«Наши танцы — как «Москвич», прилепили шильдик, а своего ничего». Багин — о приостановке карьеры
Минпромторг выступил против законопроекта «о честной цене»
Несовершеннолетних россиянок продавали в сексуальное рабство в Бахрейн
МВД России объявило в розыск трех украинских генералов
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Валиева станцевала на чествовании российских спортсменов
Фанаты встречают Трусову и Щербакову: Москва после Олимпиады
Триумф Валиевой и почему не поставили Трусову или Щербакову
Сихарулидзе: итоги первого дня командника на Олимпиаде
Россия — в двух очках от США / Итоги первого дня командника
Загитова и Медведева в Пекине, Ягудин и Авербух в бане
Олимпиада в Пекине: фанат Медведевой и арена для фигурного катания
В маске тим Тутберидзе по Пекину: путь на Олимпиаду
Выиграет ли Большунов золото в Пекине и когда вернется Латыпов: зимний live
Катастрофа с Олимпиадой / Россия на Кубке Первого канала / анонс МЧМ
Прорыв Резцовой / провал Гараничева / неудачи Большунова / Зимний live с Марьянчик и Ивановым
Ковальчук — менеджер сборной / тренерский штаб Жамнова / Live Зислиса, Шевченко и Вайсфельда
Геннадий Курдин: «Не взял бы на Олимпиаду ни Овечкина, ни Малкина»
Климент Колесников: Разборки с американцами в Токио / Найдем хейтеров, как Кадыров / Когда свадьба?
Алла Шишкина: непобедимая РусАллочка в гостях у «СЭ»
Анжелика Сидорова: Ненависть к спорту / Олимпийские серебро / Будущее нашей легкой атлетики
Никита Нагорный: Золото Олимпиады / YouTube / Сестры Аверины
Трефилов и команда: Толерантность и трансгендеры / С Чайковским мы, как африканцы / Страх перед Винер
Ильгар Мамедов: Победы вопреки / Финал Позднякова — Великая / Возвращение Егорян / Призовые
Прямо из Токио | День 15: Обидное серебро Авериной / Золото Ласицкене / Поражение волейболистов
Прямо из Токио | День 14: Гандболистки — в финале! / В борьбе — золото! / Сколько еще возьмут наши?
Прямо из Токио | День 13: Сразу два золота! / Подвиг российских волейболистов / Ласицкене буксует
Прямо из Токио | День 12: Ромашина — шестикратная олимпийская чемпионка!
Прямо из Токио | День 11: В борьбе — золото! / Шубенков — снялся / В волейболе — опять Бразилия
Прямо из Токио | День 10: В гандболе — скандал / В волейболе — Бразилия/ В бассейне — золото?
Губерниев скандалит с главным тренером сборной России по плаванию
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Поварницын заявил, что спортсмены не должны жертвовать Олимпиадой из-за происходящих событий
Новости
RSS RSS
Все новости