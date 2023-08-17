В Госдуме заявили о необходимости предоставления российским спортсменам соревновательной практики

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил о необходимости предоставления российским спортсменам соревновательной практики на альтернативных турнирах.

«МОК действительно во многом принимает политизированные решения, — сказал Свищев. — Но мы не собираемся и не собирались ждать благосклонности или еще каких-то проявлений в свой адрес. Российским спортсменам необходимо получать соревновательную практику, развиваться, обеспечивать свои семьи. По данному направлению у нас есть подвижки внутри страны, пройдут и Игры БРИКС, и Всемирные игры Дружбы. Уверен, появятся и другие новые форматы международных соревнований».

Также Свищев отметил, что формат проведения Олимпийских игр уже не вызывает в мире прежнего интереса.

«При этом, мы видим кризис проведения Олимпийских игр, формат проведения которых уже не вызывает в мире прежнего интереса. Важно при этом подчеркнуть, что наша страна никогда не отказывалась от взаимодействия на спортивных аренах и площадках. Мы считаем, что в спорте как раз нет места политическим проявлениям и советуем придерживаться того же мнения крупнейшим спортивным организациям и странам», — сказал он.

Ранее министр молодежи и спорта Украины и президент НОК страны Вадим Гутцайт заявил, что российские спортсмены могли бы и отказаться от участия в Олимпиаде 2024 года.

В марте 2023 года МОК рекомендовал допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. Однако решение не распространяется на командные виды спорта.

Олимпиада в Париже пройдет летом 2024 года с 26 июля по 11 августа.