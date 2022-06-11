Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на слова главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха о причинах отстранения российских спортсменов от международных соревнований.

«Думаю, что господин Бах, который является сам олимпийским чемпионом, понимает, что Олимпийские игры без таких сильнейших стран, какой является Россия и Белоруссия тоже, будут намного менее привлекательными. Но это дамоклов меч политического решения. Иногда санкций для спортсменов, которые приняты сейчас, являются очень серьезным препятствием к его решению о том, чтобы Россию по всем видам спорта допустить снова к участию в Олимпийских играх. Вот, например, к чемпионату мира по дзюдо допустили. И думаю, что если бы он принял такое решения, то оно было бы принято всемирным сообществом очень позитивно. Будем ждать и надеяться, что правда восторжествует, и спортсмены смогут снова выступать, соревноваться, не имея отношения ни к каким возможным и невозможным политическим санкциям», — сказала Винер-Усманова корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Ранее Томас Бах на Генеральной ассамблее Ассоциации летних олимпийских международных федераций (ASOIF) в Лозанне заявил, что отстранение российских спортсменов от международных соревнований призвано в первую очередь защитить их самих.