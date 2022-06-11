Президент МОК высказался про отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказался про отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований.

«Принципиально важно, чтобы мы соблюдали нормы закона и применяли санкции только к тем, кто за что-то отвечает. Мы не можем наказывать кого-то только из-за его паспорта. Отстранение российских и белорусских спортсменов — защитные меры. К сожалению для нас, время отмены этих защитных мер еще не пришло», — цитирует Баха Inside The Games.

Международный олимпийский комитет выступил с рекомендациями международным спортивным федерациям не разрешать выступать в соревнованиях российским и белорусским спортсменам. До этого МОК призывал не проводить международные турниры в РФ и Белоруссии и отказаться от использования государственной символикой этих стран.