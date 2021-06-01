Поздняков открыл международный форум юных олимпийцев

В Москве начал работу Международный форум юных олимпийцев, проводящийся в российской столице в третий раз.

«Сегодня в этом зале молодые спортсмены, наши юные надежды. С особой теплотой почти два года спустя мы приветствуем здесь наших зарубежных гостей, которые смогли приехать. Хочу, чтобы все участники подружились, лучше узнали друг друга. И через это сделали наш мир хоть немного, но лучше. Сейчас как никогда в обществе актуальны вопросы, связанные с антидопинговым, безопасностью, защитой от харассмента, буллинга. А баковые олимпийские ценности — стремление к совершенству, уважение друг друга, должны пройти с вами через всю спортивную жизнь. Чтобы вы стали достойными и честными людьми, — сказал в приветственном слове глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

В форуме, который в нынешнем году проводится одновременно в онлайн- и офлайн-форматах, на месте принимают участие около 200 молодых атлетов, представляющих различные регионы России, а также национальные олимпийские комитеты Азербайджана, Киргизии, Армении, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. Спортсмены из Словакии, Словении, Молдавии, Грузии, Греции, Португалии, Польши, Сербии, Туркменистана, Эстонии и Литвы задействованы в онлайн-мероприятиях.

(Антон Бабошин)