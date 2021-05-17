Альтернативную музыку для гимна России на Олимпиадах представят до 21 мая
Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал, как продвигается работа над музыкальной альтернативой гимна страны на международных соревнованиях. Ранее в этом качестве был выбран фрагмент фортепианного концерта Чайковского.
«Денис Мацуев уже представил нам несколько вариантов. Сейчас мы пытаемся все это осмыслить, определиться внутри ОКР, а затем будем встречаться с Денисом. Он молодец, нам очень приятно, что он откликнулся, и сделал все в заранее оговоренные сроки. Какой-то строгой процедуры здесь нет, исполком МОК утвердил мелодию. Вопрос лишь в том, чтобы сделать ее звучание более гармоничным, а также уложиться во временной лимит для музыкального сопровождения протокольных мероприятий.
Сейчас работа в финальной стадии, как только наш внутренний творческий коллектив определится, мы представим все на суд общественности. Очень надеемся успеть до чемпионата мира по хоккею», - сказал Поздняков журналистам.
Напомним, что согласно декабрьскому вердикту CAS, российским спортсменам на протяжении двух лет запрещено использовать на взрослых чемпионатах государственную символику, в том числе гимн. Чемпионат мира по хоккею стартует в Риге 21 мая.
(Антон Бабошин)
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