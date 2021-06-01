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Станислав Поздняков: «Форум юных олимпийцев — одно из главных мероприятий ОКР»

13:15
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Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков рассказал о задачах Международного форума юных олимпийцев, проходящего в Москве во вторник.

«Этот форум одно из главных наших мероприятий, он направлен, прежде всего, на защиту наших будущих героев от различных негативных явлений в спорте. Очень рад, что нам удалось его организовать, потому что я люблю молодую аудиторию. Их горящие глаза, улыбки, которые дарят нам участники этого форума — все это заряжает энергией и мотивирует нас, спортсменов прошлого и руководителей. Чтобы мы еще более ответственно подходили к вопросу воспитания новых поколений и защите их интересов.

Не случайно форум проводится в День защиты детей. Это отражает философию того, чем занимается вся наша большая олимпийская семья — без границ и ограничений. Делать мир лучше через спорт, как учил Пьер де Кубертен. На этом форуме собрались представители восьми стран, часть программы также пройдет в онлайн-режиме. Возможно, через пять-шесть лет некоторые ребята уже сами будут стоять на главной сцене и рассказывать следующему поколению, что такое олимпизм", — сказал Поздняков.

Напомним, что форум юных олимпийцев организован в Москве уже в третий раз.

(Антон Бабошин)

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