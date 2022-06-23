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Отстранение от соревнований обжаловали 21 российская спортивная федерация и ОКР

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Отстранение российских спортсменов от международных соревнований обжаловали в судах 21 общероссийская спортивная федерация и Олимпийский комитет России (ОКР), сообщил заместитель министра спорта РФ Андрей Федоров.

«В настоящее время в общей сложности правом на обжалование дискриминационных решений международных спортивных федераций воспользовались 21 общероссийская спортивная федерация и ОКР, — приводит ТАСС слова Федорова. — В частности, заявления об апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) направили ОКР и 12 общероссийских спортивных федераций. До настоящего времени решений CAS нет, все апелляции приняты, идут подготовительные процедуры. По нашей информации, ориентировочно вынесение решений по поданным апелляциям будет во второй половине года. Ожидаем, что в августе — сентябре какое-то движение там начнется».

28 февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Многие спортивные федерации согласились с рекомендацией, также Россия лишилась права проведения ряда турниров по разным видам спорта.

Источник: https://tass.ru/sport/15012279
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