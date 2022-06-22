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Сегодня, 09:28

Испания отказалась от заявки на проведение зимней Олимпиады 2030 года

Карен Саркисян
Корреспондент
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Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Испании Алехандро Бланко заявил об отказе от подачи заявки на проведение зимних Олимпийских игр 2030 года.

Напомним, что изначально рассматривался вариант совместной заявки Каталонии и Арагона. На прошлой неделе сообщалось, что Каталония планирует подать единоличную заявку, так как у регионов возникли разногласия из-за распределения соревнований.

«Конечно, мне больнее, чем в случае с Мадридом, заявка которого не победила, — приводит слова Бланко Marca. — Мы разрушили все дома, хотя проект был замечательным. Мы не смогли достичь взаимопонимания внутри. Имидж, который мы создали для Международного олимпийского комитата и международной прессы, был не самым лучшим».

При этом президент НОК заявил, что Испания может подать заявку на Олимпийские игры 2034 года.

Источник: https://www.marca.com/olimpismo/2022/06/21/62b207c9268e3e37488b45aa.html
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Испания отказалась от заявки на проведение Олимпиады-2030
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