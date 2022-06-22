Испания отказалась от заявки на проведение зимней Олимпиады 2030 года

Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Испании Алехандро Бланко заявил об отказе от подачи заявки на проведение зимних Олимпийских игр 2030 года.

Напомним, что изначально рассматривался вариант совместной заявки Каталонии и Арагона. На прошлой неделе сообщалось, что Каталония планирует подать единоличную заявку, так как у регионов возникли разногласия из-за распределения соревнований.

«Конечно, мне больнее, чем в случае с Мадридом, заявка которого не победила, — приводит слова Бланко Marca. — Мы разрушили все дома, хотя проект был замечательным. Мы не смогли достичь взаимопонимания внутри. Имидж, который мы создали для Международного олимпийского комитата и международной прессы, был не самым лучшим».

При этом президент НОК заявил, что Испания может подать заявку на Олимпийские игры 2034 года.