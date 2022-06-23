В России планируют вернуть почти 50 миллионов долларов за отмену международных соревнований

Министерство спорта и Олимпийский комитет России инициировали начало работы по проведению переговоров с международными спортивными федерациями о возврате российским организаторам в досудебном порядке более 49,3 миллиона долларов за отмену соревнований на территории страны, сообщил заместитель министра спорта РФ Андрей Федоров.

«По состоянию на сегодняшний день перенесено 186 международных спортивных мероприятий, которые были запланированы на 2022-23 годы в России, — приводит ТАСС слова Федорова. — Из них 36 крупных международных соревнований, в том числе чемпионаты мира. Общий размер уплаченных взносов РФ по всем этим соревнованиям составил более 70 миллионов долларов, 30 миллионов евро и более 5 миллионов швейцарских франков. Денежные средства федерального бюджета составили наиболее значительную часть уплаченных взносов — свыше 40 миллионов долларов, 4 миллионов евро и 5 миллионов швейцарских франков».

28 февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Многие спортивные федерации согласились с рекомендацией, также Россия лишилась права проведения ряда турниров по разным видам спорта.

«Исходя из тех установок, которые были получены из правительства РФ, Минспорт совместно с ОКР организовал работу по информированию общероссийских спортивных федераций, органов власти субъектов РФ и иных организаторов отмененных мероприятий о скорейшем начале работы по проведению переговоров и консультаций с международными спортивными федерациями о возврате в досудебном порядке ранее внесенных денежных средств», — добавил замминистра спорта.