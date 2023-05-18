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Сегодня, 15:07

ОКР озвучит рекомендации для россиян по участию в международных соревнованиях 25 мая

Виктория Кравченко
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ОКР озвучит рекомендации для россиян по участию в международных соревнованиях 25 мая.
Фото ОКР

ОКР озвучит рекомендации по участию российских спортсменов в международных соревнованиях во время заседания исполкома организации 25 мая, сообщается на сайте организации.

В конце марта МОК рекомендовал спортивным федерациям допустить до турниров в нейтральном статусе россиян, которые не поддерживают специальную военную операцию.

Российские и белорусские спортсмены были отстранены в марте 2022 года из-за ситуации на Украине.

ОКР
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