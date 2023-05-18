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Сегодня, 09:34

Олимпийский комитет России ведет переговоры о продлении контракта с компанией Zasport

Алина Савинова
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Основатель Zasport Анастасия Задорина сообщила, что Олимпийский комитет России ведет переговоры с компанией о продлении контракта.

«Наше соглашение с Олимпийским комитетом России действует до конца 2024 года, и мы обсуждаем формат дальнейшего взаимодействия с учетом текущей ситуации. Среди прочих вариантов обсуждается и продление контракта», — приводит ТАСС слова Задориной.

Zasport является официальным экипировщиком ОКР и лидером по производству спортивной одежды в стране. В форме от этой компании российские спортсмены выступали на зимних Олимпийских играх 2018 и 2022 годов, а также на летней Олимпиаде в Токио.

Источник: https://tass.ru/sport/17776573
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