Бах: «МОК приветствует поддержку G7 рекомендаций по участию россиян в турнирах в качестве нейтральных спортсменов»

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прокомментировал заявление G7 о допуске российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям.

Ранее лидеры G7 заявили, что они уважают независимость спортивных организаций, но также нацелены на то, чтобы не допустить участия российских или белорусских спортсменов в соревнованиях в качестве представителей своих стран.

«МОК горячо приветствует поддержку G7 автономии спорта и рекомендаций МОК по участию (в турнирах) спортсменов с российским или белорусским паспортом только в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов, — цитирует Баха РИА «Новости» со ссылкой на сайт МОК. — Эта приверженность автономии спортивных организаций возникает в решающий момент, когда несколько правительств угрожают ей. Поэтому мы очень благодарны лидерам G7 за их однозначное заявление. МОК искренне надеется, что эти страны серьезно отнесутся к заявлению G7, чтобы международный спорт снова смог выполнить свою миссию по объединению мира в мирном соревновании».

Ранее власти Эстонии, Литвы, Латвии, Польши и Украины призвали исполком МОК дать рекомендацию не допускать россиян к участию в Олимпиаде-2024.

28 марта исполком МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.