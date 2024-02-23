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23 февраля, 18:05

ОКР: CAS давно утратил объективность и действует как политический инструмент

Ана Горшкова
Корреспондент
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Фото Global Look Press

Олимпийский комитет России (ОКР) прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляцию ОКР на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о приостановке членства.

«Предсказуемо данное дело было рассмотрено в рекордно короткий срок в отличие от других исков Олимпийского комитета России, с которыми САS «работает» уже больше полутора лет. Международный спортивный арбитраж в отношении всего, что касается России, уже давно утратил объективность, действуя как политический инструмент, а не как институт правосудия», — говорится в заявлении ОКР.

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В российском комитете отметили, что CAS в качестве мотивов принятого решения практически дословно переписал аргументы МОК и проигнорировал многочисленные правовые доводы, изложенные в апелляции ОКР.

Также в ОКР заявили, что этим решением Лозаннский арбитраж подтвердил, что российские спортсмены и официальные лица не примут участия в Играх-2024 в Париже, и исключил любое взаимодействие ОКР со спортсменами, которых МОК признает соответствующими критериям нейтральности.

23 февраля CAS отклонил апелляцию ОКР на решение МОК о приостановке членства. После этого в Международном олимпийском комитете отметили, что остались удовлетворены вынесенным решением.

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Источник: https://t.me/olympic_russia/13476
МОК
ОКР
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