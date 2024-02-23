CAS отклонил апелляцию ОКР на решение МОК о приостановке членства

Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию Олимпийского комитета России на решение МОК о приостановке членства. Апелляция была рассмотрена 26 января, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление CAS.

В сообщении отмечается, что исполком МОК не нарушил принципы законности, равенства, прогнозирования или пропорциональности.

12 октября МОК временно отстранил ОКР от членства в организации из-за того, что он включил представительства ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в свой состав.

Отстранение предполагает, что ОКР больше не может функционировать в качестве национального олимпийского комитета и получать финансирование от олимпийского движения.

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