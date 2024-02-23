ОКР: спортивная дискриминация россиян достигла невиданных масштабов

В Олимпийском комитете России (ОКР) назвали дискредитирующим решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляцию организации на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о приостановке членства.

«Данное решение CAS — еще одно свидетельство того, что гражданская и спортивная дискриминация, направленная против россиян, в преддверии Игр в Париже достигла невиданных масштабов», — говорится в заявлении ОКР.

23 февраля CAS отклонил апелляцию ОКР на решение МОК о приостановке членства. После этого в Международном олимпийском комитете отметили, что остались удовлетворены вынесенным решением.

12 октября МОК временно отстранил ОКР от членства в организации из-за того, что он включил представительства ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в свой состав.