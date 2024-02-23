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23 февраля, 18:21

ОКР: согласие с текущими требованиями МОК может привести к нарушению законов РФ

Алина Савинова
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Флаг ОКР.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В Олимпийском комитете России (ОКР) заявили, что Международный олимпийский комитет (МОК) предпринимает все усилия для минимизации числа приглашенных российских спортсменов на Олимпиаду в Париже.

23 февраля CAS отклонил апелляцию ОКР на решение МОК о приостановке членства из-за того, что российская организация ранее включила представительства ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в свой состав. В Международном олимпийском комитете отметили, что остались удовлетворены вынесенным решением.

«Что касается отдельных спортсменов, которые по-прежнему готовы принять унизительные критерии возможного участия в Играх, то даже в отношении них МОК предпринимает все усилия для минимизации числа приглашенных. Нельзя исключать и введения новых дополнительных параметров отсева — недавно Лозанна прямо заявила об этом», — сказано в заявлении ОКР.

Также в ОКР отметили, что согласие с текущими требованиями МОК может привести к нарушению законов РФ.

«Профильные комиссии и аппарат ОКР, тщательно анализируя текущие условия, принимают исчерпывающие меры для надлежащего информирования общероссийских спортивных федераций о возможных правовых и иных негативных последствиях такого согласия», — говорится в сообщении Олимпийского комитета России.

В Олимпийском комитете России убеждены, что спортивная дискриминация россиян достигла невиданных масштабов.

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В декабре 2023 года Международный олимпийский комитет допустил спортсменов из России и Белоруссии к участию в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе, однако решение не распространяется на командные виды спорта. Также сообщалось, что символика России не может демонстрироваться на Играх в Париже, которые пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

В марте 2023 года МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами.

Олимпиада
МОК
ОКР
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