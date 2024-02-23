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23 февраля, 15:30

МОК поприветствовал решение CAS об отклонении апелляции ОКР

Алина Савинова
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Олимпийский флаг.
Фото Global Look Press

Международный олимпийский комитет (МОК) остался удовлетворен решением Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляцию на приостановку членства Олимпийского комитета России (ОКР).

«МОК доволен тем, что CAS подтвердил решение исполкома от 12 октября 2023 года о приостановлении деятельности Олимпийского комитета России», — приводит ТАСС слова представителя МОК.

Отмечается, что действия исполкома Международного олимпийского комитета были вызваны односторонним решением ОКР от 5 октября 2023 года о включении в ряды своих членов региональных спортивных организаций, находящихся в ведении НОК Украины.

«Это является нарушением Олимпийской хартии и территориальной целостности НОК Украины, признанной МОК в соответствии с Олимпийской хартией», — отметили в организации.

В пятницу, 23 февраля, стало известно, что CAS отклонил апелляцию Олимпийского комитета России на решение МОК о приостановке членства, которая была рассмотрена 26 января.

12 октября МОК временно отстранил ОКР от членства в организации из-за того, что он включил представительства ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в свой состав. 5 декабря 2017 года членство ОКР в Международном олимпийском комитете уже было приостановлено за нарушения антидопинговых правил на Олимпиаде-2014 в Сочи.

Источник: ТАСС
Олимпиада
МОК
ОКР
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