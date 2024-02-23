Родионенко считает, что ОКР восстановят в правах только после Олимпийских игр в Париже

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко отреагировала на решение Спортивного арбитражного суда отклонить апелляцию ОКР на решение МОК о приостановке членства.

«А разве кто-то ждал от них другого решения? Я лично нет, давление на наш спорт пока не ослабевает, и ближайшие Игры в Париже, думаю, пройдут без нас. Нужно ждать изменения политической ситуации. Олимпийский комитет России, на мой взгляд, восстановят в правах только после Парижа», — приводит ТАСС слова Родионенко.

Ранее в Международном олимпийском комитете заявили, что организация осталась удовлетворена решением Спортивного арбитражного суда отклонить апелляцию на приостановку членства Олимпийского комитета России.

12 октября МОК временно отстранил ОКР от членства в организации из-за того, что он включил представительства ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в свой состав.