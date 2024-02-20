МОК и ВАДА выступили против создания «Олимпийских игр на стероидах»

Международный комитет честной игры (CIFP), Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) против идеи проведения альтернативных Олимпийских игр для спортсменов, употребляющих допинг.

«Это представляет потенциально катастрофический риск для здоровья их участников, поскольку спортсмены и их коллеги неизбежно будут пытаться выйти за пределы здоровых границ», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Inside the Games.

2 февраля появилась информация о том, что американский миллиардер Питер Тиль намерен организовать Олимпийские игры для спортсменов, употребляющих допинг и стероиды (Enhanced Games). На данный момент на участие в соревнованиях подано около 900 заявок.