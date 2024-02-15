Биатлонист Малышко: «Олимпиада в Сочи — это точно самое нервное событие в моей карьере»

Российский биатлонист Дмитрий Малышко поделился впечатлениями от Олимпиады 2014 года в Сочи. Он назвал это событие самым нервным в карьере.

«Это точно самое нервное событие. Ярких моментов было много, были выступления и на Кубках мира, и на чемпионатах мира, было достаточно много как призовых мест, так и обидных четвертых. Но самое тревожное и нервное — Олимпиада в Сочи, потому что она была самым ответственным стартом», — приводит слова Малышко ТАСС.

7 февраля исполнилось 10 лет со дня открытия Олимпийских игр в Сочи. На том турнире Малышко завоевал золотую медаль в эстафете. В 2019 году биатлонист стал чемпионом Европы.