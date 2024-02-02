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Допинг

2 февраля, 20:25

Американский миллиардер Тиль проведет Олимпийские игры для спортсменов, употребляющих допинг

Миллиардер Тиль организует Олимпиаду для употребляющих допинг спортсменов
Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Американский миллиардер организует Олимпиаду для употребляющих допинг спортсменов.
Фото Global Look Press

Американский миллиардер Питер Тиль намерен организовать Олимпийские игры для спортсменов, употребляющих допинг и стероиды (Enhanced Games), сообщает New York Post.

По информации источника, турнир планируется провести в пяти видах спорта: гимнастике, плавании, тяжелой и легкой атлетике, и единоборствах. Участники соревнований смогут использовать все пищевые добавки и медицинские препараты, улучшающие показатели в спорте. Сами Игры будут проходить ежегодно при поддержке компании Enhanced Games, исследующей пищевые и биологические добавки.

На данный момент на участие в соревнованиях подано около 900 заявок. К турниру допускаются как бывшие, так и действующие профессиональные спортсмены.

Место проведения Игр будет определено в 2025 году.

Олимпиада
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