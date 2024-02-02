Американский миллиардер Тиль проведет Олимпийские игры для спортсменов, употребляющих допинг

Американский миллиардер Питер Тиль намерен организовать Олимпийские игры для спортсменов, употребляющих допинг и стероиды (Enhanced Games), сообщает New York Post.

По информации источника, турнир планируется провести в пяти видах спорта: гимнастике, плавании, тяжелой и легкой атлетике, и единоборствах. Участники соревнований смогут использовать все пищевые добавки и медицинские препараты, улучшающие показатели в спорте. Сами Игры будут проходить ежегодно при поддержке компании Enhanced Games, исследующей пищевые и биологические добавки.

На данный момент на участие в соревнованиях подано около 900 заявок. К турниру допускаются как бывшие, так и действующие профессиональные спортсмены.

Место проведения Игр будет определено в 2025 году.