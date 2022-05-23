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Сегодня, 15:17

Матыцин: «Нужно минимизировать риски в поставке оборудования для массового спорта»

Матыцин заявил, что необходимо минимизировать риски в поставке оборудования для массового спорта
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Министр спорта России Олег Матыцин во время круглого стола по импортозамещению в спортивной индустрии заявил, что необходимо найти решения и минимизировать риски в поставке оборудования для массового спорта.

— Нужно найти решения и минимизировать риски в поставке оборудования как для массового спорта, так и для спорта высших достижений. Мы понимаем, что нам нельзя сразу отказываться от возможности по параллельным каналам сохранять поставки определенного оборудования и инвентаря.

Мы проводим такую работу в настоящее время, но главная задача максимальной самодостаточности — не зависеть от иностранных компаний. Я и Минспорт уверены, что ближайшее время мы найдем правильное решение. Другого выхода просто нет, и все это должны понять. Под такими жесткими санкциями есть два пути: просто сдаться и признаться, что мы недееспособны, или найти верное решение в этом вопросе и определить законодательные инициативы, закон. Нужно принять шаги, которые позволят нам выйти из кризиса.

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