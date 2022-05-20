Бах заявил, что в вопросе допуска трансгендеров многое зависит от вида спорта или дисциплины

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что критерии допуска трансгендеров к соревнованиям созданы на научных исследованиях.

«Позиция МОК заключается в том, что по этому вопросу нет решения, которое бы устроило абсолютно всех, — цитирует ТАСС Баха. — Она заключается в том, чтобы создать честные соревнования. Все должны иметь права участвовать в соревнованиях, но при этом мы должны быть уверены, что они проходят честно. Именно по этой причине нужно учитывать, о каком виде спорта идет речь, о какой дисциплине, получает ли человек в том или ином виде спорта преимущество».

Первым трансгендером на Олимпиаде стала новозеландка Лорел Хаббард, в Токио в 2021 году она выступила в соревнованиях по тяжелой атлетике. 43-летняя спортсменка, сменившая пол девять лет назад, не смогла выполнить ни одной успешной попытки.

«Нельзя, к примеру, сравнивать спортсменов из конного спорта и тяжелой атлетики или в легкой атлетике метателя молота с тем, кто бежит дистанцию 5 000 метров. Вот почему МОК выпустил руководство, которое дает понять, где может иди речь о преимуществе, а где — нет. Все решения из этого руководства основаны на научных исследованиях», — подчеркнул Бах.